TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Mayıs 2023 raporu yayımlandı. Rapora göre, Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24.3'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11'i aslında pek geçinemediğini, yüzde 40.4'ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 24.1'i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 15:12, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 15:13
Yazdır
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 48.6'sı Mayıs ayında evde en çok konuşulan konunun 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 34.5'i ise ekonomik sorunlar olduğunu belirtti.

Nisan ayında ekonomik sorunlar evde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alırken, Mayıs ayında ekonomik sorunlar seçim gündeminden sonra geldi.

Ekonomik sorunlar artıyor

Katılımcıların yüzde 48.4'ü ekonomik sorunların Mayıs ayında İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 18.5 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 12.3 ile kamuya ait alanlardaki kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması yer aldı.

Bir önceki ayla karşılaştırıldığında İstanbul'un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranında yüzde 18.4 artış görüldü.

Geçinebildiğini belirtenlerin oranı yüzde 24.1

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24.3'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11'i aslında pek geçinemediğini, yüzde 40.4'ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 24.1'i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

Ekonominin iyileşeceğini düşünenlerin oranı azaldı

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 30.1'i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 31.6'sı değişmeyeceğini, yüzde 38.2'si ise kötüleşeceğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı Nisan ayında yüzde 48.5 iken bu oran Mayıs ayında yüzde 30.1'e düştü.

Son üç aydaki en stresli ayı Mayıs oldu

Katılımcılara Mayıs ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.6 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6.7 olarak ölçüldü. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyesi 4.6 olarak ölçüldü.

İstanbulluların stres seviyesi Nisan ayına göre arttı. Nisan ayında stres seviyesi, 7.1 iken Mayıs ayında 7.6 olarak ölçüldü. Mutluluk seviyesi ise geçen aya göre azaldı. Nisan ayında mutluluk seviyesi 4.9 iken Mayıs ayında 4.6 olarak ölçüldü.

Gelecek hakkında umutsuzluk artıyor

Katılımcıların geleceğe dair umutlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. İstanbulluların geleceğe dair umudu 4.2 olarak ölçüldü.

İstanbulluların geleceğe dair umudunu azaltan nedenler ise sırasıyla yüzde 77.9 ile ülkenin ekonomik durumu ve yüzde 43.9 ile ülkedeki siyasi durum olarak belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber