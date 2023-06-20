Tam 1700 yıllık! Amasya'da sergilenmeye başlandı

Kentte, 1700 yıllık Bereket Tanrıçası figürlü mozaik, Türkiye'de ve dünyada tek olarak gösteriliyor. Roma döneminde merkezdeki askeri birliğin taban mozaiği olarak kullanılan, üzerinde 'KTICIC' ve 'APE BOAH' yazılı 2 figür ile çeşitli geometrik şekiller olan mozaik, Amasya Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındı.

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Kent merkezine bağlı Gökmedrese Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin altında 2013'te kurtarma kazısında ulaşılan yaklaşık 80 metrekare genişliğindeki mozaik, teşhir edilmeye başlandı. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik, Vali Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle Amasya Arkeoloji Müzesi'ne yerleştirildi.

'TARİHİ ZENGİNLİK'

Vali Mustafa Masatlı, açıklamasında, "Bugün açtığımız 1700 yıllık Bereket Tanrıçası 2013 yılında Gökmedrese Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin altında bulunan bu tarihi eser, Roma döneminde Amasya'da ikamet eden askeri birliğe ait binanın kalıntıları içerisinde yer alıyor. Bulunduğu yıl Amasya Arkeoloji Müzesi'ne taşınamayan mozaik, usulüne uygun tedbirlerle muhafaza edilerek koruma altına alınmıştı. Amasya Arkeoloji Müzemizde teşhir ederek ilimizi ve müzemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin gösterimine sunmuş olduk. Bu çalışmalarımızın sonucunda ziyarete açtığımız 1700 yıllık bu mozaik aslında Amasya'mızın köklü tarihinin sahip olduğu zenginliği de bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.