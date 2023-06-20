Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik destek sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan M.S.K, B.A. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.