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İBB çalışanı Şafak Duran'ın 'Örgüt üyeliği' davasında karar

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 17:33, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 17:35
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İBB çalışanı Şafak Duran'ın 'Örgüt üyeliği' davasında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Duran'ı örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duran'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Duran'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.

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