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Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayımız 90 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mobil abone sayımız 90 milyonu, mobil penetrasyon oranımız ise yüzde 100'ü aşmış durumdadır. 90,6 milyon genişbant abonemiz mevcuttur" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 17:49, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 17:52
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Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayımız 90 milyonu aştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleşen 'Türk Devletleri Teşkilatı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlar Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri arasında; siber güvenlik, e-Devlet, uydu iletişimi ve fiber altyapının geliştirilmesi konuları yer aldı.

'FİBER İNTERNET ABONEMİZ 5,7 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'tarih, kültür, kimlik ve dil' birlikteliğine vurgu yaparak, "Bu bağlamda 'dilde, fikirde ve işte birlik' hedefiyle her geçen gün iş birliğimizi geliştirerek, bölgede önemli bir güç olma yolunda ilerlemekten ülke olarak duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi.

Uraloğlu, ekonomiden sanayiye, savunmadan tarıma, eğitimden ulaşıma tüm sektörlerde verimliliği sağlamanın, bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetlerinin etkin bir biçimde kullanımına bağlı olduğunu belirterek, Türkiye'de haberleşme alanındaki gelişmelere değindi. Uraloğlu, Türkiye'de bu alandaki yatırımlara ilişkin, "Mobil abone sayımız 90 milyonu, mobil penetrasyon oranımız ise yüzde 100'ü aşmış durumdadır. 90,6 milyon genişbant abonemiz mevcuttur. Fiber internet abone sayımız son bir yılda yaklaşık yüzde 18 artarak bugün 5,7 milyonun üzerine çıktı. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde özellikle engelli gruplara ve bölgesel farklılıkları en aza indirmeye büyük önem verdik. Bölgeler arasındaki sayısal uçurumu azaltmak ve altyapıyı genişletmek için, yaklaşık 4 bin kırsal yerleşim alanına sabit ve mobil genişbant altyapısı kurulumunu devlet olarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

'TÜRK METAVERSE'Ü FİKRİ YENİ DÖNEMİN KAPISINI AÇACAK'

Bakan Uraloğlu, Kazakistan'ın önerisiyle gündeme gelen, Türk Devletleri Teşkilatı Dijitalleşme Merkezi ve Türk Metaverse'ü fikrinin Türk dünyası için bilgi teknolojileri alanında yeni bir dönemin kapısını açacağını söyledi. Uraloğlu, coğrafi sınırların olmadığı ve bireylerin dünyanın herhangi bir yerinde herkesle bağlantı kurup iş birliği yapabileceği ve böylece dijital etkileşimi yeni bir boyuta taşıyan Metaverse'ün sektörel olarak da büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Dijitalleşme Merkezi'nin kurulmasıyla Türk Metaverse'ün oluşturulmasının ülkelerin teknolojik gelişimine ve ilerlemesine de katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, "Amacımız Türk devletlerinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve Metaverse dünyasında söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

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