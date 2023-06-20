TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Partinin "sel felaketinde alınacak önlemlerin belirlenmesi"; Yeşil Sol Partinin "depremzedelerin elektrik, su ve doğal gaz faturaları" ve CHP'nin "vize sıkıntısı" konularında araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, birçok vatandaşın vize başvurusuna ret yanıtını aldığını söyleyerek, "Sanatçısı, gazetecisi; Tolga Çevik, Özcan Deniz, Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir Muhtarı bile var, düğününü kaçıran polis memuru var, bunlar gibi yüz binlerce ret yanıtı alan vatandaşımız var." sözlerini sarf etti.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Avrupa Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye ilişkin son raporuna işaret ederek, "Şu anda Türkiye ihlal sürecinde ve Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi tarafından bir yaptırıma maruz kalacak. AİHM kararlarını uygulayın, siyasetçileri serbest bırakın. Demokratik toplum ve siyaset üzerindeki baskınıza son verin, geliri adil, eşit bir şekilde dağıtın, sadece belli bir yeri beslemeyin. Demokratik, eşit, adil olun. İşte o zaman vize de dünyanın bütün kapıları da bu ülkenin vatandaşlarına açılır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin dünya nezdinde hak ettiği itibarı kazanması için ekonomik olarak güçlü ve bir hukuk devleti olması gerektiğini belirtti. Çömez, "Demokrasinin kurum ve kurallarını işler hale getireceksiniz ve ülkenizi bir proje çerçevesinde işgal etmiş olan 10 milyondan fazla mülteciyi uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine iade edeceksiniz. İşte, o zaman şahsım devletinin değil güçlü bir Türk devletinin mensubu olarak tüm yurttaşlarımız dünyayı kolaylıkla ve huzurla dolaşmış olacaklar." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Genel Kurul kürsüsünden "Geliyor gelmekte olan" türküsünü dinlediklerini ama seçimler sonucunda hiçbir şeyin gelmediğini gördüklerini söyledi.

Bu sırada CHP'li milletvekilleri, Karayel'e laf attı.

Milletin hiçbir şeyin gelmesine müsaade etmediğini dile getiren Karayel, "Adam bir daha yendi ama tek adam gitmiyor. Millet diyor ki: 'Niye gitmiyor gitmekte olan?' Çıkıp burada tek adamdan bahsetmek kolay, içinizdeki tek adama bakın." dedi.

Karayel, kürsülerde, yurt dışına çıkanlardan bahseden milletvekilleri olduğunu ifade ederek, "Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis'te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Karayel ile İYİ Partili Çömez arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan oylamada CHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Söz alan İYİ Partili Çömez, dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini, kısa bir süre sonra Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu anlattı. Geçinebilmek için Londra'da sokak süpürdüğünü ve bilet sattığını söyleyen Çömez, milletvekili olarak geldiği Meclis'te saygın bir şekilde hizmet vereceğini, zulme itiraz edeceğini ifade etti.

AK Parti'li Karayel, konuşması sırasında herhangi bir isim zikretmediğini, ayrıca Çömez'in parmak sallamasının demokratik olmadığını belirtti. Sesin değil sözün yükseltilmesini isteyen Karayel, karşısındakine taş atacak olanın, kendi evinin camdan olduğunu unutmaması gerektiğine işaret etti.

Genel Kurulda, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda bu hafta bazı ihtisas komisyonlarında görev alacak bağımsız milletvekilleri için seçim yapılacak.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, gündemdeki işlerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.