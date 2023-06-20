Yargıtay Başkanı Akarca, Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Djadi Heyetini kabul etti

Gerçekleştirilen ziyarette Akarca; iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda çok yönlü ve samimi ilişkilerin olduğunu, bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade etti. Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtay'ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.

Ankara 2 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve stajyer avukatları, Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında stajyer avukatlara hitap eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; savunmanın hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, stajyer avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi. Yargıtay'ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgilendirme yapılan ve Yargıtay Konferans Salonunda gerçekleşen ziyarette, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.