Emine Erdoğan, Ürdün Eski Başbakanı'nın eşi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ürdün Eski Başbakanı'nın değerli eşi Dina Al-Khasawneh Hanımefendi ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldik. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerle üllkelerimiz arasındaki dostluğun pekişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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