Emine Erdoğan, Ürdün Eski Başbakanı'nın eşi ile bir araya geldi
Emine Erdoğan "Ürdün Eski Başbakanı'nın değerli eşi Dina Al-Khasawneh Hanımefendi ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldik. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum." ifadelelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 19:29, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ürdün Eski Başbakanı'nın değerli eşi Dina Al-Khasawneh Hanımefendi ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldik. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerle üllkelerimiz arasındaki dostluğun pekişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.