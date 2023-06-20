Tunceli'de izinsiz ormana giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı
Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 20:26, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 20:28
Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.
Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."