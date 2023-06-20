Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları mahkeme salonunda bulundu. Sanık Umut G. ve Yunus Ş. tahliye talebinde bulundu.

Yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan ve olayda ihmal ve kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirtti. Mağdurların avukatları da sanıkların kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Tutuklu sanık avukatları tahliye talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Umut G'nin tahliyesine, Yunus Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, tır şoförlerinden Umut G. ve tutuklu Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.