TBMM Başkanı Kurtulmuş eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Mahathir Muhammed, TBMM Başkanlığına seçilmesinden dolayı Kurtulmuş'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyareti dolayısıyla Mahathir Muhammed'e teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye ile Malezya'nın iki dost ülke olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye ile Malezya arasında mesafeler ne kadar uzak olursa olsun çok yakın bir gönül bağı var. Her alanda daha iyiye doğru giden ve gelişen ikili ilişkilerden söz etmek mümkün. Türk halkı da Malezya halkını gönülden kendi kardeşi olarak bilir. Küresel ekonomik sorunların farkındayız ama düne göre bugün çok daha olumlu bir noktada durduğumuzu da görüyoruz; işbirliklerimizi artırarak çok daha ileri bir noktaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabulde, 27. Dönem Türkiye-Malezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de hazır bulundu.