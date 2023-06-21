AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; 2019 yerel seçimlerinde yapılan hatalar, bu seçimlerde tekrarlanmayacak. AK Parti'de önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrasında yerel seçim çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki tabloyla karşılaşılmaması için kurmaylarına, 'Nerelerde hata yapılıyor? CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesi nasıl kazanılabilir? Seçmenin kızdığı konular neler? Parti dinamizmi nasıl artırılabilir?' sorularını sorduğu ve "Oy kaybının yaşandığı yerlere ağırlık verin, kayıpların sebeplerini araştırın. Seçmenin bir an önce çözülmesini istediği konular hakkında çalışmalarınızı tamamlayın ve bir an önce bana sunun. Rehavete asla kapılmayın." dediği öğrenildi.

Eylül ya da Ekim ayında yapılması planlanan olağanüstü kongre ile AK Parti vitrininde önemli değişiklikler gerçekleştirilecek. 2024 yerel seçimlerine yeni yüzlerle girilecek.

