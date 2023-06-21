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Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun dosyaları işleme konuldu

Cumhurbaşkanı adayı olduğu için yeni dönemde milletvekili adaylığına başvuru yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalktı. Kılıçdaroğlu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'iftira' suçlarından bulunan 18 dosyası ise işleme konuldu. İfadesini başsavcıvekili tarafından alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 07:51, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 07:41
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Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun dosyaları işleme konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası işleme konuldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEYENLERİN DOSYAYI ADALET BAKANLIĞI'NA GİDECEK

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek. Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştıracak.

Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 18 DOSYASI VAR

Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

İFADESİ BAŞSAVCIVEKİLİ TARAFINDAN ALINACAK

Dosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA DAVA AÇILABİLİR

Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

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