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Meteorolojiden 11 il için uyarı: Kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 07:58, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 07:51
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Meteorolojiden 11 il için uyarı: Kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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