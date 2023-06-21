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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 08:51, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 08:55
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, terör örgütüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

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