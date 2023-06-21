FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net