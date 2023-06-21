20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet

Ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, besicileri olumsuz yönde etkiliyor. Göçmen çobanlar ile sorunu geçici olarak gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin ileri de yok olması.

Erzincan'da ilkbahar ve yaz mevsiminde hayvanlarını otlatacak çoban bulamadıklarından yakınan bazı besiciler, 20 bin lira maaş ile İran'dan çoban getiriyor.

İran'dan Erzincan'a gelip Munzur Dağlarında koyun sürüsüne çobanlık yapan 20 torun sahibi 74 yaşındaki Ömer Abdali, çocukluktan buyana çobanlık yaptığını kaydederek, "Burada çobanlık yaparak geçiniyoruz. Sürüyü bize emanet ettiler. Bakıyoruz. Munzur Dağlarından Tunceli Ovacık'a doğru göçürüyoruz" dedi.