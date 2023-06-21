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Gram altın 1.465 liraya geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.465 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.410 lira, Cumhuriyet altını 9.730 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 10:19, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 11:13
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Gram altın 1.465 liraya geriledi

Dün döviz kuruna ve altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.468 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.410 lira, Cumhuriyet altını da 9.730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün günü 1.937 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.933 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Dün açıklanan verilerde ABD'nin konut başlangıçlarının mayısta yüzde 21,7 arttığını hatırlatarak, konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü dile getirerek, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlediğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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