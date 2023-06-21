Gram altın 1.465 liraya geriledi

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.410 lira, Cumhuriyet altını da 9.730 liradan satılıyor.

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