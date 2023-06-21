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Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserinin ardından yaşananlardan dolayı görevinden feragat etmişti. Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 11:36, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 11:39
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Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konseri sonrası yaşananlardan dolayı görevinden feragat etmesi nedeniyle Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 31 Meclis Üyesi katıldı.

AK Parti Grubu Hüseyin Uzunlar'ı, CHP Grubu ise İlhan İmrak'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Oylamanın 3'üncü turunda 17 oy alan Uzunlar ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Uzunlar, sonucun hayırlı olmasını temenni etti.

Kendisini göreve getiren meclis üyelerine teşekkür eden Uzunlar, "2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader, kısmet. Bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Ben de Meclis Üyesi arkadaşlarımın yardımları, personelim, müdürlerim, teşkilatım ile elimizden geleni yaparak kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşamız'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 17 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserinin ardından yaşananlardan dolayı görevinden feragat ettiğini bildirmişti.

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