Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin hesaplarına bloke kararını reddetmesini sorması üzerine Şimşek, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.

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