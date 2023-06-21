Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) bloke konulmasına ilişkin, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 12:11, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 12:13
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin hesaplarına bloke kararını reddetmesini sorması üzerine Şimşek, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.