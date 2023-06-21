YKS'ye giren en genç ve en yaşlı aday ÖSYM'de bir araya geldi

Ersoy, ÖSYM'de gerçekleşen görüşmede, adayları tebrik etti.

Şırnak Cizre Ahmet El Cezeri Ortaokulu'nda sınava giren YKS'nin en genç adayı Sümeyye Gümüş, okula bir yıl önce başladığını anlattı.

Sınavının iyi geçtiğini, Ankara Üniversitesinde eğitim almak istediğini, Cizre'deki Cezeri Müzesi'nde gördüklerinden de etkilendiğini ifade eden Gümüş, "El Cezeri'nin yolundan gitmek istiyorum. Amacım yazılım mühendisi olmak." dedi.

Sümeyye'nin bu ifadeleri üzerine ÖSYM Başkanı Ersoy, şu anda üretimi süren teknolojinin mucidinin El Cezeri olduğunu, mucidin 50'nin üzerinde teknoloji geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu dönemde yapılan robotik çalışmaların temeli de El Cezeri'de. Sümeyye de inşallah örnek aldığı bilim adamı olan El Cezeri'yi geçecek ve Türkiye'de neler yapılabileceğini gösterecek. Cizre, bir nevi Cezeri'nin yapmış olduğu çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Sümeyyeler vesilesiyle yeni bir Cezeri doğacak. İHA'larla SİHA'larla yapılan yeni çalışmalarla Türklerin aslında neler yapabileceğini ortaya koymuşuz. Bundan sonra da sizler ve gençlerimiz vesilesiyle güzel bir hedef var. Tarihte bunu başardık, inşallah yeni Cizreli Sümeyyelerimiz, yeni Cezerilerimiz vesilesiyle bunu tekrar başaracağız. "

- ÖSYM'nin amacı yerinde sınav yapmak

Türkiye'de 81 il ve KKTC'de 239 sınav merkezinde sınav yaptıklarını, deprem nedeniyle bu sayının 228'e düştüğünü ifade eden Ersoy, "Türkiye'nin her yerinde sınav yapıyoruz. ÖSYM'nin en önemli temel değeri aday odaklılık. Yani adayın bulunduğu yerde sınav yapmak. Bir diğeri de engelli ve özel durumu olanlara da yerinde sınav yapmak. Bu aslında bir nevi ÖSYM'nin adaya gittiğini, devletin büyüklüğünü, adayını her zaman koruduğunu, onları türlü türlü meşakkatten uzak tuttuğunu ve yerinde sınav yaptığının da en önemli göstergesi Cizreli Sümeyye." diye konuştu.

- "İlmin yaşı yok"

Müfit Öner'in YKS'ye giren en yaşlı aday olduğunu belirten Ersoy, "İlmin yaşı yok. Yaş ilerlemiş ama ruh gençleşmiş. Maşallah. İlim beşikten mezara kadar. Biz hakikaten duygulandık. 89 yaşındaki adayımızın başvurması, ilmin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Özellikle gençlere de okuma azmi olan insanlara da bunun örnek teşkil etmesi gerek." dedi.

Üniversitede matematik bölümünde öğretim üyeliği yaptığını aktaran Ersoy, "60'lı yaşlarda öğrencilerimiz oldu. Aslında sizin gibi birisi benim dersimde olsa çok sevinirdim." ifadesini kullandı.

- "Sınavı bizatihi yaşamak istedim"

YKS'ye Ankara Keçiören Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi'nde giren 2 çocuk babası Öner, Ankara'da ikamet ettiğini, araştırmacı yazar olduğunu, Kıbrıs Türk Kültür Derneğinin şeref üyesi olduğunu anlattı.

Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Frankfurt Üniversitesinde eğitim aldığını aktaran Öner, İTÜ'yü ise üniversitenin kendi yaptığı sınavla 19'uncu olarak kazandığını ifade etti.

Türkiye'de de bu yıl ilk kez üniversite sınavına girme sebeplerine ilişkin şunları dile getirdi:

"Beşikten mezara kadar ilim, bilim. Ben sınavı bizatihi yaşamak istedim. Gençler, sınavda ne yaşıyorlar, sıkıntıları neler, acaba ben bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Birinci amacım, gençlerimizle ilgiliydi. İkinci amacım da Kovid-19 sürecinde uyku düzenim bozuldu ve faaliyetlerim de eskisi gibi değil. Dedim, 'kazanamasam ne olacak, kazanırsam devam ederim Allah ömür verirse.' Allah sağlık verdikçe üniversiteye devam edeceğim, beşikten mezara kadar. Apartmanımda ben hala durmuyorum, çocuklara yabancı dil öğretiyorum.

Gençlerle beraber haşır neşir olursam o da benim için kazanç olur. Sınav iyi geçmedi, iki saatlik uykuyla girdim. Bu sefer kazanırsam tarih ve edebiyat okumak istiyorum, yazar olduğum için. Atatürk'ümüzü, Etnografya'dan Anıtkabir'e nakleden, Anıtkabir'e toprak getiren 60 gençten birisiyim. O günden beri İstiklal Marşı'mız, İstiklal Savaşı'mız, Atatürk'ümüz konularında kendi kendimi yetiştirdim."

- "Gençlerin arasında gençleştim"

Öner, sağlık durumuna ilişkin, alkol ve sigara kullanmadığını ifade ederek "Bu mükemmel vücut Yüce Allah'ın lütfu. Sabah erkenden kalkar çalışırım, çok uyumam, fazla yemem, her sabah kalkınca 15-20 dakika kültür fizik hareketleri yaparım. " dedi.

ÖSYM Başkanı'na, yazdığı makalelerinden takdim etmek istediğini dile getiren Öner, "Gençlerin arasında gençleştim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i koruyacak olan gençlerden yaşı biraz ilerlemiş olanlardanım. Diğer sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerime de devam ediyorum." diye konuştu.

Öner, yurt dışında "Bayrağımız, Sancağımız, Milli Mücadelemiz ve İstiklal Marşımız" adıyla bir kitap çıkardığını, 14 bölümlük "Zulümlerden Kurtuluşun Adı Türkler" ismiyle kitabının da yakında basılacağını belirtti.

- Nihai hedefimiz 20 Temmuz

Gençlerin sınav sonuçlarının erken açıklanmasını istediklerini belirten Öner'in bu sözleri üzerine ÖSYM Başkanı Ersoy, bu sürede 3,5 milyon adayın kitapçığının açıldığını, tutanakların okunduğunu ve sonuçların 3 ayrı gözden değerlendirildiğini söyledi. Tek bir adayla ilgili hata yapılmasını istemediklerinin altını çizen Ersoy, "Bizim için nihai hedef, 20 Temmuz, ondan önce de açıklanabilir. Dolayısıyla biz herhangi bir adayımızda hata yapmamak için 20 Temmuz'u tarih olarak belirledik." dedi.