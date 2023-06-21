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Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu kura çekimi yapıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 13:12, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 14:59
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Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan geldi.

İŞTE TÜRK TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nd Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibiyle karşılaşacak.İlk maç deplasmanda oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda KF Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç Türkiye'de yapılacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.

Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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