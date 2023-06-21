Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü

Diyarbakır'da M.K., miras kalan arazi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı, çıkan kavgada tabancayla vurdu. Kadri ve Hayri Kan kardeşler yaşamını yitirirken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 15:30, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 15:32
Yazdır
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. M.K. marketteyken içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi. Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancasını çeken M.K., kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kan'a ateş etti. Kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olan M.K. gözaltına alındı. Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.

Polis marketin çevresini güvenlik şeridiyle kapatıp olay yeri incelemesi yaptı. Kan kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi K.K. ve Teknisyen Yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K. olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber