Türkiye, Rusya ve İran, PKK/YPG'yi destekleyen ülkeleri kınadı
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 14:55, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 14:56
Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantısında (Suriye'ye) komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.
Üç ülke, ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.