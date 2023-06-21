Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun Beyoğlu'nda öldürülmesine olayına ilişkin uzun süredir aranıyordu.

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