Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun Beyoğlu'nda öldürülmesine olayına ilişkin uzun süredir aranıyordu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 15:49, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 15:51
- İstanbul'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun Beyoğlu'nda öldürülmesine olayına ilişkin uzun süredir aranıyordu.