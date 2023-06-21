Sinop'ta sağanak nedeniyle zarar gören yol ve köprüler onarılıyor

Sinop'ta, 5-6 Haziran'daki taşkın nedeniyle oluşan hasarı giderme çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde sağanağın ardından zarar gören köy yolları, köprüler ve menfezlerdeki onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince, Türkeli ilçesindeki Çayırlar Köprüsü'nde güçlendirme çalışması, ilçe merkezinden geçen çay yatağında da istinat duvarı yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu da Belediye Başkanı Barış Ayhan ile sağanağın ardından su taşkınının yaşandığı Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu.

Karaömeroğlu, taşkına neden olan dere güzergahını da inceleyerek, tedbirler konusunda yetkililerden bilgi aldı.