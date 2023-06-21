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'Asgari ücreti genel ücret haline getiren ekonomi politikalarına son verilmeli'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Asgari ücreti genel ücret haline getiren ekonomi politikalarına son verilmeli." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 16:30, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 16:32
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'Asgari ücreti genel ücret haline getiren ekonomi politikalarına son verilmeli'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Asgari ücreti genel ücret haline getiren ekonomi politikalarına son verilmeli." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın, TİP Hatay Milletvekili olarak seçilmesinin üzerinden 5 hafta geçmesine rağmen hala cezaevinde bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Atalay'ın durumu hakkında bazı hukukçuların görüşlerini ilettiğini anlatan Baş, bu duruma TBMM'deki bütün milletvekillerinin tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Erkan Baş, asgari ücret artışına değinerek, "Ara zam bir lütuf olarak sunuluyor. AKP'den önce zaten asgari ücret yılda iki kez açıklanırdı. Makyajlı enflasyon rakamları düşünüldüğünde yılda iki zam normal." sözlerini sarf etti.

Bekar bir çalışanın geçinebilmesi için gerekli olan tutardan daha düşük bir rakamın asgari ücret olarak belirlendiğini ifade eden Baş, asgari ücretle büyükşehirlerde ev kirasının dahi ödenemeyeceğini savundu. Baş, "Asgari ücretle yaşayanların sayısının asgari düzeyde olması beklenir. Nüfusun yarısından fazlası asgari ücrete mahkum ediliyor. Asgari ücreti genel ücret haline getiren ekonomi politikalarına son verilmeli." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Baş, Ankara Elmadağ'daki fabrikada meydana gelen patlamada işçilerin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Bu iktidar yaşamı cehenneme çeviriyor. İşçileri, örgütsüz, güvencesiz, en ağır koşullarda, ölümüne, üç kuruşa çalışmaya mecbur ediyorlar." dedi.

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