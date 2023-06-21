Marmaris'te orman yangını başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 16:46, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 16:48
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı.
Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor.
Yangına müdahale sürüyor.