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Kurbanlık için getirilen şap hastalığı görülen 5 hayvan sakatatları gömülerek imha edildi

Kırklareli'ne kaçak yollarla 27 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 96 bin 395 lira ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 17:11, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:13
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Kurbanlık için getirilen şap hastalığı görülen 5 hayvan sakatatları gömülerek imha edildi

Kırklareli'ne kaçak yollarla 27 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 96 bin 395 lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı" bulunmayan "hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü yakınlarında yaptığı araştırmada, bir ağılda 27 büyükbaşı tespit etti.

Yapılan kontrollerde 5 hayvanda şap hastalığı belirtisi görüldü.

Hayvanlardan alınan numuneler de Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsüne gönderildi.

Kesim işlemleri gerçekleştirilen hayvanlardan hastalık tespit edilenlerin tümü, diğer hayvanların ise sakatatları gömülerek imha edildi. Kalan diğer kısımlar sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine 96 bin 395 lira ceza yazıldı.

Hayvanların ele geçirildiği ağıl ve kesimin yapıldığı mezbaha dezenfekte edildi, sakatat gömülen çukur ve etrafına kireç döküldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, tüm üreticileri duyarlı olmaya davet etti.

Hastalıklardan ari olması dolayısıyla kente canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu anımsatan Aksoy, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Halk sağlığını çok önemsediklerini bildiren Aksoy, "Bu gibi durumlar karşısında hem üreticimizi hem de halkımız korumak için yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu gibi durumlarda, Bakanlığımız ya da il ve ilçe müdürlüklerimiz personeli ile iletişime geçerek, temiz ve sürdürülebilir bir üretime beraber katkıda bulunalım." ifadelerini kullandı.

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