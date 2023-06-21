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Yeniden inşa edilecek han hem turizmi hem de ticareti canlandıracak

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan ve 'Gavur Hanı' olarak adlandırılan tarihi ticaret merkezi, yeniden inşa edilerek gün yüzüne çıkartılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 17:13, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:15
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Yeniden inşa edilecek han hem turizmi hem de ticareti canlandıracak

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan ve 'Gavur Hanı' olarak adlandırılan tarihi ticaret merkezi, yeniden inşa edilerek gün yüzüne çıkartılacak.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan ve yıllar önce yıkılan tarihi ticaret merkezi yeniden inşa yeniden inşa ediliyor. Ilgaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile 'Gavur Hanı' olarak bilinen iş merkezi yeniden inşa edilecek. İlçede ticaretin yeni merkezi olması beklenen han, iki katlı olacak şekilde inşa edilecek. İnşa edilecek 'Gavur Hanı', hem turizm hem de ticarete katkı sağlayacak. Dükkanlar, müze, yöresel ürün satış alanı, çay bahçesi ve lüks motelin yer alacağı Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, "Ticareti canlandıracak, yeni bir sosyal ortam oluşturacak ve tarihimize sahip çıkmış olacağız" dedi.

"Hatırlayanların zihninde, mazide kalan bir yapıyı canlandırma kararı aldık"

İlçenin ticari hareketliliğinin artmasını hedeflediğini belirten Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, "Ekibimizle birlikte bir projeye karar verirken, öncelikle ihtiyaçları belirleriz. Bu projeyi belirlerken temel aldığımız etken ilçemizde bir motelin olmamasıdır. Dışarıdan bir turist geldiğinde ilçemizde kalamıyor. Bu eksikliği gidermek için çalışmalara başladık. Ayrıca ilçemizdeki ticari canlılığın artmasına ve yeni sosyal mekanlara ihtiyaç var. Bu durumları göz önüne alarak hatırlayanların zihninde, mazide kalan bir yapıyı canlandırma kararı aldık. Tarihi ticaret hanını yeniden yapacağız. Projemizde hanı iki katlı bir yapı olarak tasarladık. Hanın giriş katına dükkanlar, yaban hayatı tahnit müzesi ve yöresel ürün satış alanı inşa edeceğiz. Dükkanların ortasına sosyal bir ortam oluşturması için çay bahçesi yapacağız. Üst katına ise lüks bir motel inşa edeceğiz. Böylece ilçemize bir motel kazandıracak, ticareti canlandıracak, yeni bir sosyal ortam oluşturacak ve tarihimize sahip çıkmış olacağız. Hana ait araziyi satın aldık. Plan ve projelerimizi oluşturduk. Planlamalarımız çerçevesinde projemiz adım adım ilerliyor. Uygun bir zamanda bu projemize başlayacağız. İlçemiz için çalışma ve projelerimiz sürecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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