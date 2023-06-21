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TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 17:24, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:26
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TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "Terörle mücadelede malul ve gazi unvanı verilmesi", Yeşil Sol Partinin "Kişisel verilerin güvenliği" ve CHP'nin "Kaçak eğitim merkezleri" konularındaki önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye'de neredeyse her gün kaçak ve vakıf yurtlarından insanların vicdanını kanatan acı haberlerin geldiğini öne sürdü.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın ölü bulunduğunu anımsatan Tutdere, Anayasaya göre eğitim kurumları devletin gözetimi ve denetiminde olması gerekirken Dakak'ın kaldığı yurdun denetlenmediğini savundu.

İktidarın kaçak yurtlara ilişkin görevini yapmadığını ileri süren Tutdere, "Bugün grubumuzun verdiği 'Kaçak eğitim merkezlerine' ilişkin önerge çok anlamlı ve çok kıymetli. Bütün gruplardan çocuklarımızın milletimizin geleceği için bu önergeye destek olmalarını bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Şanlıurfa'daki olayın kaçak eğitim merkezlerinin denetimsizliğinden kaynaklanan acı gerçeği gözler önüne serdiğini" söyledi.

Dakak'a Allah'tan rahmet ailesine sabır dileyen Türkoğlu, AK Parti'nin eğitim politikalarının öğrenci yetiştirmek üzerine değil seçmen yetiştirmek üzerine kurgulandığını öne sürdü.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dini eğitim alsın diye gönderilen bir çocuğun bir yerde zarar görebileceğini, ailesinin de susabileceğini belirterek, "Fakat bizler susmamalıyız, Meclis susmamalı, konuyu araştırmalı, o yüzden araştırma önergesini gelin birlikte araştıralım." diye konuştu.

- AK Parti'li Erdem: "Yasama görevimizin dışında denetim görevimiz de var"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dakak'ın ölü bulunması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Dakak'ın ölümünün sonuçlarının kime dayanırsa dayansın sonuna kadar da takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdem, "Yasama görevimizin dışında denetim görevimiz de var. Tabii ki arkadaşlar da bunun incelenmesi üzerinde hassasiyet göstereceklerdir ama önerge üzerinde baktığımızda, yatılı okulların çoğunun bu dönemlerde kapatıldığı, kaçak eğitim veren merkezler üzerine ifadeler var. Hiçbirimiz bunları tabii ki kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin eğitim alanında çok önemli çalışmalar yaptığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Tam da bu sıkıntıları gidermek adına iktidara gelir gelmez şartlı eğitim desteği başlatıldı ki annelere bizzat verilerek çocuklarını başka kurumlara göndermeden çocukların resmi kurumlarda eğitim alması sağlanmaya çalışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da kendisine gelen ihbar ve imkanları dahilinde de bu kurumları devamlı takip ediyor. Gelmeden Bakanlıktan aldığım bilgilere göre de son yedi yılda 1750'ye yakın inceleme yapılmış ve kurumlara 107 milyon lira da ceza yazılarak veya kapatılacaksa kapatılarak üzerlerine gidilmiştir. Kısacası bu konuda bir araştırma önergesi daha verilerek komisyonların kurulması sağlanacaktır."

Genel Kurul'da görüşülen CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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