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Bazı il milli eğitim müdürlükleri proje okulu sisteminde yanlışlık yapıyor

Bazı il milli eğitim müdürlükleri proje okulundan öğretmen ihtiyacının giderilmesine yönelik duyurularda yönetmelik hükmüne aykırı davranıyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 17:46, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:47
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Bazı il milli eğitim müdürlükleri proje okulu sisteminde yanlışlık yapıyor

MEB Proje okullarına öğretmen atamasıyla ilgili duyuruya çıktı. Tıklayınız.

Duyuru gereği açıklanan takvime göre tercih işlemleri tamamlandı.

Yönetmelikte şu hüküm yer alıyor:

"Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/ kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda, diğer illerdeki okul/ kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından da atama yapılabilir"

Bu hükme göre A okuluna X branşında il içinden atama yapıl(a)mazsa başka illerden de atama yapılabilmektedir.

Bu durumda il milli eğitim müdürlüklerinin tercihe açılacak kurumları belirlerken (sisteme yansıtırken);

- illerindeki proje okullarında görev yapanlardan yönetmeliğe göre 06/07/018 itibariyle 4 yıllık görev süresini (16 Haziran 2023/ders yılı sonu itibariyle) dolduranların kadrolarını,

- illerindeki proje okulu kapsamındaki okullarda açık bulunan kadroları

yansıtmaları gerekiyordu.

Bize gelen bir mesaj;

"Proje okulları için yapılan başvurularda bazı iller kılavuzdaki önce il içerisinden olmazsa il dışından öğretmen alınmasıyla ilgili ibareyi farklı yorumlayarak hem il içine hem il dışına münhal olan okulları açtılar.

Mesela Edirne Kocaeli Antalya Ankara İzmir Bolu gibi iller din kültürü ve ahlak bilgisi branşında il dışından öğretmen başvurularına ekranı açtılar.

Fakat diğer iller kapalıydı ben toplamda 30 tane İl'e baktım.

Örneğin B ilimizde fen lisesi üç yıldır kadrolu din kültürü öğretmeni arıyor oraya gitme niyetim vardı okul müdürünü aradım bana beş sayfalık kılavuzdaki ibareyi örnek verdi ve önce il içinden almamız isteniyor dedi bu sebeple il dışına açmamışlar.

Buradan anlaşılıyor ki önce il içinden halletme konusunda iller farklı farklı uygulama yapmış oldular."

Şahsen ben de tercih değil de sistemi inceleme maksatlı yaptığım incelemede bazı illerde hiçbir kurumda Matematik alanının yansıtılmadığını gördüm. Her hangi bir ilde bulunan onlarca proje okulunun hiç birinde o alanda 4 yılını dolduran öğretmen bulunmaması ya da boş norm bulunmaması hayatın doğal akışına aykırı durmaktadır

Buradan da anlaşılmaktadır ki MEB'in duyurusu ve sistemi yanlış anlayan İl Milli Eğitim Müdürlükleri söz konusudur.

Uygulama(atama) notasında da sorunlu olduğu açık olan, on binlerce öğretmeni ilgilendiren ve gelecek süreçte MEB'in binlerce dava ile karşı karşıya kalabileceği proje okulu öğretmen atama uygulamasında duyurunun yayımlanmasının ardından da yanlışlıklar söz konusudur.

MEB'in kısa sürede hem bu aksaklıkları gidermesi hem de atama sistemini yeniden ele alarak objektif bir sistemi ortaya koyması gerekir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

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