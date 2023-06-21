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Deprem bölgesinde gönüllü çalışan madenci, iş kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı ocakta 19 Haziran'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden maden işçisi Hüseyin Eroğlu toprağa verildi. Eroğlu'nun deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 18:32, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 18:34
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Deprem bölgesinde gönüllü çalışan madenci, iş kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı ocakta 19 Haziran'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden maden işçisi Hüseyin Eroğlu toprağa verildi. Eroğlu'nun deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

TTK Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı ocakta 19 Haziran'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan maden işçisi 27 yaşındaki Hüseyin Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Madenci için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Muharremler Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yüce, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK Genel Müdürlüğü ile Müesseseler yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, şehit madencinin mesai arkadaşları, madenciler ve yakınları katıldı.

Madenci Hüseyin Eroğlu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. TTK'da 2019 yılında işbaşı yapan maden şehidi Hüseyin Eroğlu'nun bekar olduğu ve Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan maden işçilerinden birisi olduğu öğrenildi.

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