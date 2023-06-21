Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Alpan-2023' ortak tatbikatı başladı'

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak düzenlediği "Alpan-2023" askeri tatbikatı Azerbaycan'da başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için belirlenen askeri plana göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin katıldığı "Alpan-2023" ortak tatbikatının Azerbaycan'da başladığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti.

Tatbikatla askeri personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birimlerin etkileşimini sağlamak ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.