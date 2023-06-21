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'Enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki hedefe destek'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hükümetin, enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki güçlü ve kararlı duruşu desteklediklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 19:29, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 20:43
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'Enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki hedefe destek'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hükümetin, enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki güçlü ve kararlı duruşu desteklediklerini söyledi.

İZTO binasında gerçekleşen haziran ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, 28 Mayıs'ta tamamlanan seçim maratonu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin İzmir'e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u da tebrik eden Özgener, Kurtulmuş'a ve bakanlara görevlerinde başarılar diledi.

Özgener, TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Milletler Odası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olmasından dolayı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğindeki ekonomi yönetiminin ülke için hayırlısı olmasını dileyen Özgener, "Sayın Şimşek'in göreve başladığı ilk gün itibarıyla iş dünyasına verdiği mesajlar bizler için büyük önem taşıyor. Tutarlılık, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusunu, ekonomide rasyonel politikalara ve uluslararası normlara dönülmesi konusundaki hassasiyeti, yeni ekonomi programlarının belirlenmesi açısından önemli buluyor, destekliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Brüt 13 bin 414 lira, nette ise 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Özgener, şunları kaydetti:

"Enflasyonun ücretli kesim üzerinde yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, alım gücünün artırılması, işgücünün milli gelirden aldığı payın artması ve çalışanlarımızın refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yapılan iyileştirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan, işveren üzerindeki maliyetlerin azaltılması için, asgari ücret desteğinin güncellenerek yukarıya çekilmesini ve asgari ücrete kadar olan tutardan vergi alınmaması uygulamasının devam edecek olmasını da olumlu değerlendiriyoruz. Yanı sıra, asgari ücret artışına paralel olarak, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin önemine de dikkat çekmek istiyorum. Düşük ücretli kesimin geçim koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılırken, diğer yandan enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönünde açıklanan güçlü ve kararlı duruşu destekliyoruz."

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