Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek BAE'ye gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 22:16, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 22:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.