Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.