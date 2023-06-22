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22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 00:01, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 00:08
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22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon toplantıları ve İl Eğitim Değerlendirme toplantılarına katılacak, konteyner kentler ve AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Adıyaman/Malatya/09.30-16.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Projeleri İmza Töreni'ne katılacak ve Pazarcık esnaf çarşısı inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/11.00-17.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Hotel'de Türkiye Otelciler Birliğinin aylık bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- 3. Avrupa Oyunları'na Polonya'da çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek. Milli sporcular karate, artistik yüzme, atıcılık ve kanoda müsabakalara çıkacak.

(Bielsko-Biala/Oswiecim/Wroclaw/Krakow)

3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u konuk edecek.

(Yalova/18.00)

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