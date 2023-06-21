Arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) tarafından Türk-Avrupa Arkeoloji Günlerinde, arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlikler düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün de yer aldığı İstanbul Arkeoloji Müzelerinin tarihi kütüphanesinde "Türkiye ve Fransa'da Kent Arkeolojisi: Yasalar ve Uygulamalar" adlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ilk oturumda; 'Türkiye'de ve Fransa'da Kent Arkeolojisi: Yasa ve Yönetmelikler' başlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Dr. Umut Görgülü ve Lille Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Frederique Blaızot Türkiye ve Fransa'nın kent arkeolojisi ve yasaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İki büyük şehrin arkeolojik kazıları ve uygulanan sistem katılımcılarla paylaşıldı

Moderatörlüğünü İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nden (IFEA) Dr. Anais Lamesa'nın yaptığı ikinci oturumda; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Ramhi Asal, "İstanbul Kent Kazılarının Sistemi ve Bulguları" başlıklı sunumunda yapılan çalışmaları ve çıkan eserleri katılımcılarla paylaştı. Seine-Saint-Denis Arkeoloji Sorumlusu Dr. Ivan Lafarga ise; "Paris Kent Kazılarının Sistemi ve Bulgular" başlıklı sunumunda Paris'in kent kazılarını ve tarihi buluntularını anlattı.

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümün'den Doç. Dr. Yasemin Yılmaz ise yaptığı sunumunda 'Türkiye'de Kent Kazılarında Mezarların Kazılması ve Belgelenmesi' hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Lille Üniversitesi'nden Prof. Dr. Frederique Blaızot, 'Fransa'da Koruyucu Arkeolojik Çalışmalarda Mezarların Kazılması ve Belgelenmesi' konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Düzenlenen toplantı ve oturumlarda; Türkçe-Fransızca simultane çeviriyle, soru-cevap kısmı ile arkeologlar gününün amacına uygun olarak her kesimden katılımcıya arkeoloji konusunda bilgi verildi, farkındalık oluşmasına katkı sağlandı.

Boukoleon Sarayı ve Haydarpaşa Gar sahası kazıları yerinde incelendi

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen Haydarpaşa Gar Sahası Kazısı gezisi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in katılımı ile başladı. Sözbir'e İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına kazıyı yürüten Uzman Arkeolog Mehmet Ali Polat kazı alanını tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dört yüz dönümlük alanda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan Helenistik, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait mimari kalıntılar, mezarlar ve buluntu toplulukları yerinde incelendi.

Kazı alanını Rektör Nedim Sözbir ile birlikte Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü'nden Dr. Mert Kaleci, Lille Üniversitesi'nden ise Prof. Dr. Frederique Blaızot, Dr. Ivan Lafarge, yerli ve yabancılardan oluşan kalabalık bir ziyaretçi grubu gezdi.