Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi de Meclis tatile girmeden çıkaracaklarını açıkladı.
Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın
kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten
olan hakları da değişti.
Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık
268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan
geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini
31 Temmuz'da alacak.
YÜZDE 15'İ REFAH PAYI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret, emekli aylıklarına iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı.
Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini
sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen
yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi.
Bakan Işıkhan asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini
belirterek, "Öncelikli hedef asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü
korumak olup çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürüyoruz. Yazla
birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize
inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı
sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu
çok olumlu görüyorum. Refah payını da düşündük. Haziran enflasyon oranı belli
olmadan z yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlarımıza verdik"
dedi. Bakan Işıklan, 2024'de uygulanacak asgari ücret görüşmelerinin de mutabakatla
sağlanacağına inandığını söyledi.
EMEKLİ VE MEMURA ZAM DÜZENLEMESİ
Bakan Işıkhan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede
de memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten
geçeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan,
torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının
22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade etti. Işıkhan,
"Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli
aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu
için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini
sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı
düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde
çalışıyor" diye konuştu.
EMZİRME ÖDENEĞİ 520 LİRAYA ÇIKTI
İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığının yanı sıra asgari ücretle beraber değişen bazı kalemler, tutarlar şöyle:
Cenaze ödenekleri 2 bin 54 lira, emzirme ödenekleri 520 liraya çıktı. Genel
sağlık sigortası primleri Türk vatandaşları için 402,44 lira, yabancılar için
3 bin 219 lira, yabancı öğrenciler için 537 lira oldu. Ev hizmetlerinde sigorta
primi günlük 8.94 lira, 10 günden fazla çalışanlar için de 145.32 lira oldu.
ÇOCUK PARASI, AİLE ZAMMI YARDIMI YÜKSELDİ
Yemek parası günlük 105.75 lira, çocuk parası (aylık) 268,29 lira, aile zammı yardımı da aylık bin 341 liraya yükseldi. Bir yıllık ücretin yüzde 60'ı oranında ödenen kısa çalışma ödeneği tavan tutarı 14 bin 898 liradan 19 bin 968 liraya çıktı.
Bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği alanlardan 12 aylık ortalama brüt ücreti
30 bin liranın altındakilerin ödenekleri değişmeyecek, 30 bin liranın üzerindekilerin
ödenekleri temmuz ayından sonra yeni tavanı aşmamak koşuluyla artacak.
BORÇLANMA TUTARLARI DEĞİŞTİ
Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarı günlük 143,09 lira oldu. Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendisince belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor.
Ancak, en düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari
ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan hizmet borçlanmalarında
prim maliyetleri yüzde 34 oranında artacak.
Bir yıllık askerlik borçlanması 51 bin 511 lira, 18 ay askerlik borçlanması
77 bin 267 lira, ihya borçlanması günlük 154.27 lira, yurt dışı borçlanma günlük
201.22 oldu. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük 224 lira, ayakta
tedavilerde 298 liraya çıktı.
30 HAZİRAN'A KADAR YÜRÜRLÜKTE
Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor.
Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 76.860 liradan 103 bin 72 liraya
çıkacak. Asgari artış düzenlemesinden önce askerlik veya doğum borçlanması yapmayı
planlayanlar, 30 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu yaptıkları
takdirde maliyet artışından etkilenmeyecek.
Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, 30 Haziran'a kadar yürürlükte olan
mevcut asgari ücret üzerinden yapacak.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Yeni zamla birlikte günlük brüt asgari ücret 447,15 lira olurken, aylık brüt de 13 bin 414,50 liraya çıktı. Asgari ücretin işveren maliyeti, SGK primi işveren payı (yüzde 20,5) 2 bin 749,97 lira, işveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 268, 29 lira, işverene toplam maliyeti 16 bin 432, 76 lira oldu.
HAZAL ATEŞ