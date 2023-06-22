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Bakan Yardımcısı Bilal DURDALI kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine Bilal Durdalı atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 08:07, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 08:20
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Bakan Yardımcısı Bilal DURDALI kimdir?

Bakan Yardımcılıklarına atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre; Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılığı'na Bilal Durdalı atandı.

Bilal DURDALI kimdir?

1972 yılında Antalya doğmuştur. Çiftçi bir ailenin beş çocuğunun en büyüğüdür.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
İlkokulu köyünde, Antalya Aşağıkaraman Köyü İlkokulunda tamamlamıştır.
Orta ve Lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır.
Sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazanmış ve 1996 yılında buradan mezun olmuştur.
Aynı yıl Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak Vergi Denetmen Yardımcısı olarak memuriyet hayatına adım atmıştır.
1997 yılında Başbakanlık tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak Başbakanlığa naklen geçiş yapmıştır.
Başbakanlıkta; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve Başbakanlık Uzmanı olarak görev yapmıştır.
2004 yılında 1 yıl süreyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nda staj yapmıştır. Burada "Yasama Süreçlerine Halkın Katılımı". "Düzenleyici Etki Analizi", "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kırtasiyeciliğin Azaltılması" konularında çalışmalar yapmıştır. UNDP tarafından hazırlanan Türkiye'de Yasama Faaliyetlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımı isimli projenin yürütülmesi faaliyetlerinde görev almıştır.
2006-2008 yıllarında New York/ABD'de bulunan Syracuse Üniversitesi Maxwell Vatandaşlık ve Kamu İlişkileri Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.
Yüksek lisans dönüşünde "Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunumu ve e-Dönüşüm" çalışma gruplarında mevzuat sadeleştirme grubu koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Ağustos 2011- Ocak 2014 tarihli arasında Türk Standartları Enstitüsünde Daire Başkanı olarak çalışmıştır.
2014 yılında bir yıl süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Söz konusu daire başkanlığında çalıştığı dönemde Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin inşası öncesi alanda yürütülen çalışmaları koordinasyonu, nükleer enerji alanındaki yasal ve ikincil düzenlemelerin hazırlanması süreçlerinde çalışmıştır.
24 Aralık 2014 tarihinde Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir. Eylül 2018 tarihine kadar yürüttüğü Genel Müdürlük görevi sırasında, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelenin kurumlar arası koordinasyonu, PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 2015 yılında yurt içinde ve yurt dışında başlatılan operasyonların kurumlar arası koordinasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatları sırasında kurumlar arası koordinasyonu, söz konusu harekatlar sonrası terörden arındırılan bölgelerde yürütülen normalleşme faaliyetlerinin planlanması, planlanan faaliyetlerin kamu kurumlar tarafından yürütülmesi faaliyetlerinin takip ve koordinasyonu görevlerini yürütmüştür.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte 14 Eylül 2018 tarihinde atandığı Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bilal DURDALI, 22 Haziran 2023 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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