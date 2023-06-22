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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 08:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 08:36
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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