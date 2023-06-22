AK Parti teşkilatı kafe kafe gezecek: İlk hedef 'genç seçmen'

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; yerel seçimlere hazırlanan Ak Parti'de ilk hedef genç seçmen.

Parti kaynakları, "Gençlerin yüzde 97'si internet kullanıyor. Bu yüksek bir oran ve bunu dikkate almamız gerekiyor. Hepimiz dezenformasyona maruz kalıyoruz. Bu yüzden işin aslını bire bir temas ederek anlatmamız gerekli" diyor.

Parti teşkilatı genç seçmenin gönlüne girebilmek için sokak sokak gezecek, kafe kafe dolaşacak. Genç seçmen dinlenecek, sanılanın aksine siyasetçilerin ulaşılabilir olduğu, halkla iç içe bulunduğu, vatandaşın sorunlarıyla birebir ilgilendiği anlatılmaya çalışılacak.



