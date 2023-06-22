Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor

Çalışma saatleri itibariyle en fazla çalışan kamu personeli grubu içerisinde olan polis memurları açıklanan yeni asgari ücret sonrasında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

2023 yılı Haziran ayı itibariyle kesintiler sonrasında batı bölgesinde 16-17 bin lira seviyesinde maaş alan polis memurları, aldıkları risk doğrultusunda en düşük memur maaşında eşitlenmek istemiyorlar.

Hafta sonu tatili, resmi ve bayram tatilleri fark etmeksizin çalışan polis memurları ne yazık ki mesailerinin karşılığını alamıyor. Bir çok polis memuru aylık 240 saate yakın bir mesai yapıyor. Ayrıca bazı durumlarda, ek görev, gece çalışması, hafta sonu tatili, resmi ve dini tatiller nedeniyle çalışma süresi aylık 300 saati bulabiliyor.

Büyükşehirlerde çalışan polis memurları aldıkların maaşın büyük bir bölümünü kira giderleri ayırdıklarını belirterek, çalışma sürelerini, işi yaparken aldıkları can güvenliği riski ve stresi göz önünde bulundurarak adil bir maaş artış yapılmasını talep ediyorlar.

Memurlar.net forumunda yazışan polis memurları, en fazla çalışan kamu personeli olmalarına ve en zor işi yapmalarına rağmen en düşük maaş alan kamu personeli arasında olduklarını belirtiyorlar.