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4,5 milyon mükellef 265,4 milyar liralık kamu borcunu yapılandırdı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacağın yapılandırması gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 09:36, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 10:30
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4,5 milyon mükellef 265,4 milyar liralık kamu borcunu yapılandırdı

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı.

Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu ve bu kapsamda 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu.

Kanun kapsamında bugüne kadar 265 milyar 379 milyon 176 bin liralık alacak yapılandırılırken 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 liralık tahsilat gerçekleştirildi.

- Süre uzatımı imkanı bulunmuyor

Başkanlık yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

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