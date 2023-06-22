Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 arttı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 10,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 86 bin 816 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde 863 bin 955 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83,0 artarak 863 bin 955 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 24,9 azalarak 12 bin 55 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,8'i benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 adet otomobilin yüzde 66,8'i benzinli, yüzde 20,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 2,8'i elektrikli ve yüzde 1,7'si LPG'lidir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 adet otomobilin ise yüzde 36,5'i dizel, yüzde 34,4'ü LPG'li, yüzde 27,6'sı benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.