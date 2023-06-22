Motosikletin çarpmasıyla yaralanan doktor hastanede öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan doktor Hilmi Tarık Karakaş, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 11:00, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 12:17
İlyas Acar idaresindeki motosikletin, 20 Haziran'da Tosya Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçtiği sırada çarpması sebebiyle yaralanan 71 yaşındaki Karakaş, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Tosya Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Karakaş'a çarpan motosikletteki Acar ile beraberindeki bir kişi de kazada yaralanmıştı.