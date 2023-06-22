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Yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'ye geleceklere hatırlatma

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'ye gelecek vatandaş ve misafirlerin ülkeye girişte mağduriyet yaşamaması için hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 11:05, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 11:40
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Yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'ye geleceklere hatırlatma

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşların önemli bir kısmının, ülkeye yabancı plakalı taşıtlarıyla geldiği hatırlatıldı.

Ülkeye gelen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeden işlemlerinin yapılmasının, Bakanlığın öncelikleri arasına konularak gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlık olarak, ülkemizi ziyaret etmek isteyen tüm misafirlerimize şimdiden 'hoş geldiniz' diyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yabancı taşıtlarıyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının, Türkiye'ye girişte mağduriyet yaşamamaları için bazı hususlara dikkat etmelerinin yararlı olacağı belirtilerek, bu hususlar şöyle sıralandı:

"Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-Devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir."

Ülkeye girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesiyle taşıtın ruhsatının ibrazının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Yurt dışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Hak sahibi ülkedeyse aracı yakınları kullanabilir

Açıklamada, başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelinmesi durumunda ise geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerektiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurt dışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 'Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma' hizmeti kullanılarak verilebilir. Geçici olarak ithal edilen taşıt, hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içesinde yurt dışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşacağınızı unutmayınız."

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