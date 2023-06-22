Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı

Strateji Geliştirme Başkanı, İller İdaresi Genel Müdürü görevlerinde bulunan Kırbıyık, evli ve iki çocuk babası.

Konya'nın Beyşehir İlçesinde 1978 yılında doğan Kırbıyık ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

2022/209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan 20 Mayıs 2022 yılında görevine başlayan Kırbıyık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'da yaklaşık 80 gün Koordinatör Vali olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kırbıyık Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

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