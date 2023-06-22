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Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin altında gelen faiz adımından sonra yurt içi piyasalar volatil seyretti. Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'yi geçti. Dolar/TL ise 24 TL'nin üzerini gördü. Gram altın, dolar/TL'deki artışın etkisiyle değer kazandı. yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 14:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 14:55
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, Mart 2021 tarihinden bu yana ilk artışını gerçekleşmiş oldu. EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyordu.

PPK sonrası yapılan açıklamada; parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği mesajı verildi.

Piyasalarda ilk tepki

TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5223 puanda hareket eden Borsa İstanbul, karar sonrası ilk tepki olarak 5241 puana yükselirken, sonrasında artışını hızlandırdı ve değer kazancını yüzde 2'nin üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi saat 14.23 itibarıyla yüzde 1,93 yükselişle 5285 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi, kritik karar öncesi 5000 puanda hareket ederken, daha sonra pozitif ve negatif tarafta dalgalandı. Endeks, aynı dakikalarda yüzde 0,60 oranında düşüşle 4944 puanda bulunuyor.

Dolar/TL ise karar sonrası kademeli olarak yükseldi ve 24 TL'yi aştı. Kur, en yüksek 24,1600 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 2,45 artışla 24,15 TL'de bulunuyor.

Altının gram fiyatı, TCMB faiz kararı öncesi 1460 lira seviyesindeyken, sonrasında dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle 1468 liraya kadar yükseldi. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,16 artışla 1466 liradan alıcı buluyor.

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