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İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı

İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları görevlerini devraldı. Bakan Ali Yerlikaya; "Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 12:52, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 12:52
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İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi devreden bakan yardımcılarının haklarını helal etmesini istedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, ülkenin, Mavi Vatan'ın ve 85 milyonun huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bu bir bayrak değişimi. Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya, görevlerini devreden İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve göreve yeni başlayan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu ile makamında ve bakanlık binası önünde fotoğraf çektirdi.

Yerlikaya; Çataklı, Ersoy ve Erdil'i tören sonrası bakanlık binası önünden uğurladı.

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