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CHP'li 81 il başkanından 'değişim' açıklaması

CHP'li 81 il başkanının ortak açıklamasında, değişimin "albenisi olan sihirli bir sözcük" olduğu belirtilerek, "Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 13:18, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 13:19
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CHP'li 81 il başkanından 'değişim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan il başkanları toplantısının ardından bugün 81 il başkanı ortak yazılı açıklama yaptı.

CHP il başkanlarının seçimi takip eden süreçte her ilde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, gelecek sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine CHP'ye oy veren ya da vermeyen vatandaşların dinlendiği ve dün genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kapsamlı ve verimli bir toplantı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Düyun-u Umumiye kabinesinin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik. Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

Partimizde Genel Başkan'ımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi, eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkan'ımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz."

CHP'nin 100 yıllık bir ulu çınar, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir parti olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda 'Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?' diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisinde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır.

Bu bakış açısıyla kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz. Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız."

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